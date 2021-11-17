Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilime değindi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bahreynli mevkidaşıyla basın mensuplarının sorularını cevapladı. Son günlerde provokasyonlarını arttıran Ermenistan sınır bölgesinde yine harekete geçti. Gardaş Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırda yine çatışmalar çıktı.
Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır bölgesinde son günlerde meydana gelen çatışmalardan derin kaygı duyduğunu bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu açıklamasında "Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır." dedi.
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