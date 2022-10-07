Bakan Çavuşoğlu’ndan Manavgatlı vatandaşlara anlamlı ziyaret
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz Manavgat’da çıkan yangın sonucu evlerini kaybeden vatandaşları ziyaret etti.
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Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çavuşoğlu, “Manavgat’ta hemşehrilerimizin yüzü gülüyor. Geçen sene yangından etkilenen Kalemler Mahallemizde yapımı tamamlanarak teslim edilen evlerde hemşehrilerimizin konuğu olduk. Mahalle sakinlerimizle biraraya geldik. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.