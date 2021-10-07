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Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert sözler: Yüzümüze söyle!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert sözler: Yüzümüze söyle!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Sayın Macron'un bir sorunu varsa yüzümüze söylesin. Tıpkı sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 14:23:00 - 2021-10-07 14:36:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ile Kuleba kameraların karşısına geçti.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satıbarşları:

(Macron'un Cezayir hakkındaki açıklamaları) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır.

(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz.

Sayın Macron'un bir sorunu varsa yüzümüze söylesin. Tıpkı sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi.

Ayrıntılar gelecek...

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