Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temas
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik'le önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik'le bir araya geldi. Çavuşoğlu önemli görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Maytik'le faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Libyalı kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.