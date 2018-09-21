Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşları ile New York'ta Suriye konulu üçlü toplantı yapacaklarını bildirdi.

İdlib hakkında mutabakata varılan Soçi zirvesi hakkında da, "Bundan sonra yapılması gereken ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılmasıdır" dedi.

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