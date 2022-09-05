Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransız mevkidaşına cami çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.

Libya'daki mevcut sorunun seçimle çözüleceğine inanıyoruz. Herkes kendi ajandasına göre hareket etmemeli.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra Güney Kafkasya'da barış için bir fırsat oluştu. Kapsamlı bir barış anlaşması için müzakereler devam ediyor. "

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın açıklamaları ise şöyle:

"Mutabık olduğumuz konuların sayısını artıralım ve farklı konuları da görüşelim. Ukrayna'da Rusya bağımsız ve egemen bir ülkeye saldırdı. Ümit ediyorum ki Rusya kendi ülkesini bir çıkmaza soktuğunun farkına varmıştır. Savaş ile enerji fiyatlarında artış yaşandı. Gıda güvenliği konusunda Türkiye çok hassas. Kapsamlı görüşmemizde bölgesel konuları konuştuk. Doğu Akdeniz ve Ege'de bizi endişelendiren konuları sordum. İki müttefik ve iki komşu arasında görüş farklılıkları varsa diyalog ve hukuk yoluyla çözülmesini bekleriz. "

Soru ve cevap

Colonna: Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler.

Çavuşoğlu: (Macron'un Afrika açıklamaları) Sayın Macron'un açıklamalarını talihsizlik olarak görüyoruz.