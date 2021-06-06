Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya kritik ziyaret!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomatik temaslar kapsamında, 6-7 Haziran'da Fransa'ya resmi ziyaret düzenleyecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edeceği bildirildi. Ziyaretin 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
AB ve ikili ilişkiler ele alınacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın davetine icabetle Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
Görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak, güncel bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.