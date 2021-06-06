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Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya kritik ziyaret!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomatik temaslar kapsamında, 6-7 Haziran'da Fransa'ya resmi ziyaret düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 11:17:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edeceği bildirildi. Ziyaretin 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

AB ve ikili ilişkiler ele alınacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın davetine icabetle Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak, güncel bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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