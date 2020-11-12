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Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!

Şimdiye dek ateşkesi her zaman Ermenistan'ın bozduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan ateşkesi bozarsa bedelini yine öder. Tercih Ermenistan'ın; anlaşmaya uymalılar" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 09:26:00 - 2020-11-12 10:00:34
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum.

Rusya’dan gelecek heyetle yarın bu işin detaylarını konuşacağız. Anlaşmanın açık ve net bir şekilde nerede olacağı belli. Azerbaycan’ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Bu denetim ve gözetleme merkezi önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek.

Anlaşmada Rusya'nın oynadığı rolü önemsiyoruz.

Rusya ile ortak gözlem merkezi için mutabakata vardık.

Nihai belgeyi dün akşam Akar ve Şoygu imzaladı.

Azerbaycan nasıl isterse yanlarında olacağız.

Fransa objektif olmadığı için saygınlığını da kaybediyor.

Evet ateşkes olsun. Ama ateşkes olduktan sonra ne olacak. Bu sorun çözülmediği sürece, işgal edilen topraklar geri verilmediği sürece gerginlik devam edecek.

Ermenistan daha önce hep ateşkesi bozdu, savaşı isteyen Ermenistan'dı..

Tercih Ermenistan'ın; anlaşmaya uymalılar.

Rusya'nın rolü neyse Türkiye'nin rolü de o olacak. Rusya ile birlikte çalışacağız.

Bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor, özellikle Fransa'nın. Ateşkesten sonra bile taraflı açıklamalar yapıyorlar.

Azerbaycan toprakları geri verilirse ve koridorlar açılırsa bundan herkes faydalanır. En çok bölge ülkeleri faydalanacak. Bölgenin istikrarının ve ekonomisinin düşünülmesi lazım. Nahçıvan’a açılacak koridordan Azerbaycanlı kardeşlerimiz de faydalanacak, ticaret yapıldığında maliyet düşeceğinden Türkiye de yararlanacak.

İhtiyaç duyulursa TBMM'den tezkere geçer.

Bu anlaşmaların tek hedefi işgal edilmiş toprakların geri alınmasıdır.

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