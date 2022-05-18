Bakan Çavuşoğlu'ndan Blinken görüşmesinin ardından açıklama: Olumlu görüşler var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Blinken ile "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Liderler düzeyinde de görüşmeler olabilir. ABD ile sorunlarımızı çözmek üzere konuşuyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini belirtti.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İkili ilişkilerle ilgili konuları ele aldık. Ticaret hacmimizin 100 milyar dolar hedef için atmamız gereken adımlar, bazı ilave gümrük vergilerin, kısıtlamaların kaldırılması gibi.

"F-16'lar için Kongre'de olumlu görüşler var"

Savunma sanayi ürünlerinin Türkiye'ye verilmesi, F-16 konusunu gündeme getirdik. F-16'lar için Kongre'de olumlu görüşler var.

Ukrayna'daki durum, Ermenistan'la normalleşme, Suriye, Libya ve bölgesel konuları da ele aldık. Ukrayna'da devam eden savaşın bir an önce sonlandırılması gerektiğini dile getirdik.

NATO'ya başvurular

Blinken'la görüşmemizde NATO'ya başvuruları ele aldık. Aday ülkelerin teröre destek vermesi kabul edilemez. Verecekleri garantilerden emin olmak istiyoruz.

Blinken, Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini söyledi.

Türkiye'nin güvenlik endişeleri sözle değil uygulamada giderilmeli. Verecekleri garantilerden emin olmak istiyoruz.

Türkiye ile işbirliğinin önemi anlaşılmış oldu.

HALKBANK davası

Bize göre tamamen siyasi motifli dava Halkbank davasını gündeme getirdik. ABD'nin Suriye'nin doğusunda YPG ve PKK'ya verdiği destekten duyduğumuz rahatsızlığı, sonlandırılması gerektiğini gündeme getirdik.

Blinken'la oldukça olumlu bir görüşme gerçekleşti. Liderler düzeyinde de görüşmeler olabilir. ABD ile sorunlarımızı çözmek üzere konuşuyoruz.

Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları

Kimin nerede alkışlandığının bizim için hiç önemi yok."