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Bakan Çavuşoğlu’ndan Başkan Demir’e övgü

"11’inci Büyükelçiler Konferansı" kapsamında Samsun’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Samsun’a çök güzel hizmetler yapacağına inandığını söyledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:30
Bakan Çavuşoğlu’ndan Başkan Demir’e övgü

"11’inci Büyükelçiler Konferansı" kapsamında Samsun’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Samsun’a çök güzel hizmetler yapacağına inandığını söyledi.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 11’inci Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere büyükelçilerle birlikte geldiği Samsun’da Bandırma Müze Gemisi, Atatürk Anıtı gibi tarihi yerleri gezdikten ve Valiliği ziyaret etmesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesine geldi. Büyükşehir Belediyesi Anı Defterini imzalayan Bakan Çavuşoğlu, Samsun’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



“Başkanlığınız mutluluk verici”


Mustafa Demir ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı döneminde birlikte çalıştıklarını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Sayın Bakanım, Bakanlığınız döneminde birlikte çalışmıştık. Yaptığınız başarılı hizmetleri ve çalışmaları biliyorum. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için isminiz açıklandığında çok mutlu olmuştum. Başkanlığa seçilmeniz son derece mutluluk verici. Samsun için birbirinden güzel hizmetleri yapacağınızı biliyorum. Size ve ekibinize başarılar diliyorum” dedi.



“Gurur verici”


Bakan Çavuşoğlu’na ziyaret anısına hediye takdim eden Başkan Demir ise, “Dışişleri Bakanlığımızın bu yıl 11’incisini düzenlediği Büyükelçiler Konferansı’na Samsun olarak ev sahipliği yapıyoruz. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Büyükelçilerimiz ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak için yola çıktığı Bandırma Vapuru’nun aslına uygun inşa edilen Bandırma Vapuru Müzesini ziyaret ettik. Ayrıca Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha andık. Şimdi de kendilerini Büyükşehir Belediyemiz de ağırladık. Belediye başkanlığı adaylığım açıklandığında beni ilk arayanlardan birisi de sayın Bakanımız olmuştur. Şahsım adına söyledikleri güzel sözler için ve böylesine değerli bir konferans için Samsun’u layık görmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:30
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