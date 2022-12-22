Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan'a tepki! "Bu yasak insani de değil İslami de değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek'i kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Yemenli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi.

Kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan Afganistan'a tepki gösteren Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu yasak İslami de değil insani de değil. Dolayısıyla böyle bir yasağı biz reddediyoruz, doğru bulmuyoruz." dedi.

"İnşallah bir an önce bu kararlarından vazgeçerler." temennisinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Üniversiteye gidebilecek yaklaşık 1 milyon kız öğrenciden bahsediyoruz. Kadınların eğitiminin ne zararı var? İnsanlığa ne zararı var, Afganistan'a ne zararı var? Bu yasağın ne faydası var? Mantıklı bir açıklaması olsun. İslami olarak bir açıklaması var mı? Tam tersine dinimiz İslam eğitime karşı değil, eğitimi teşvik ediyor, ilimi, bilimi teşvik ediyor. İnsani olarak faydası ne? Hiçbir mantığı yok. İnsani de değil İslami de değil. Dolayısıyla Taliban'ın bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afganlara eğitim ve burs vermeye devam edeceğini de söyleyen Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Türkiye'de de çok sayıda Afgan kızımız eğitim görüyor. Bunlardan bir tanesi de üniversite sınavında birinci olan Selgey İsmailhil adlı kız öğrencimiz. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görüyor. Bu kızımız doktor olduğu zaman Afganistan'a, Afgan halkına ne zararı olacak? Bir kadın öğretmenin Afganistan'a ne zararı olacak, bir hemşirenin ne zararı olacak?