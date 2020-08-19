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Gündem Bakan Çavuşoğlu Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
Gündem

Bakan Çavuşoğlu Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 00:39:00 - 2020-08-19 00:43:34

Diplomatik ilişkilerin 70. yılında ikili iş birliğini görüşmek için Venezuela'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.

Yapılan görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Maduro'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini, Sayın Cumhurbaşkanımız sizi pandemi sonrası en kısa zamanda Türkiye'de görmek isitiyor sözleriyle iletti.

Görüşmelerin çok iyi geçtiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman venezuela halkının yanında olduğunu açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile de görüştü.

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