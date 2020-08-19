Bakan Çavuşoğlu Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.
Diplomatik ilişkilerin 70. yılında ikili iş birliğini görüşmek için Venezuela'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.
Yapılan görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Maduro'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini, Sayın Cumhurbaşkanımız sizi pandemi sonrası en kısa zamanda Türkiye'de görmek isitiyor sözleriyle iletti.
Görüşmelerin çok iyi geçtiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman venezuela halkının yanında olduğunu açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile de görüştü.