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Gündem Bakan Çavuşoğlu ve Stoltenberg'ten NATO görüşmesi! Anahtar Türkiye'nin elinde
Gündem

Bakan Çavuşoğlu ve Stoltenberg'ten NATO görüşmesi! Anahtar Türkiye'nin elinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği davga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 20:32:00 -
Bakan Çavuşoğlu ve Stoltenberg'ten NATO görüşmesi! Anahtar Türkiye'nin elinde

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz. Karadeniz'den tahıl ihracatı konusundaki yaşanan sıkıntı Cumhurbaşkanımız sayesinde çözüldü.

20 gün sonra tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz

İsveç'te kurulan hükümet bu konuda daha kararlı görünüyor

İsveç ve Finlandiya'nın da NATO üyeliği gündeme geldi. 3'lü mutabakatı Madrid'de görüştük. Her iki ülke muhtıraya bağlılıklarını devam ettiriyorlar.

İsveç'te kurulan hükümet bu konuda daha kararlı görünüyor. Gelecek hafta yeni başbakan Cumhurbaşkanımızla görüşmeye gelecek.

Henüz memorandumda olan tüm unsurların bu iki ülke (Finlandiya ve İsveç) tarafından tamamen uygulandığını söylemek mümkün değil

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamaları;

Türkiye, NATO'nun önemli müttefikidir ve ortak güvenliğimize büyük katkılarda bulunmaktadır

Türkiye'ye Ukrayna'ya destek oldukları için teşekkür ederim. Ukraya tahılının Karadeniz'den geçerek gıda krizinin önüne geçmiş oldu Türkiye. Bu sevkiyatı büyük takdirle karşılıyoruz.

Türkiye'ye öncelikle Ukrayna'ya verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Ukrayna kendi savunmasını Türkiye sayesinde geliştiriyor

3 ülke anlaştı

Finlandiya, İsveç ve Türkiye muhtırada anlaştılar. Türkiye'nin önemli beklentileri var. Güvenlik endişelerinizi paylaşıyorum. İsveç ve Finlandiya uzun vadeli ortaklıklarını taahhüt ediyorlar.

Her iki ülkenin de somut adımlarını memnuniyetle karşılıyorum. Kalıcı bir mekanizma oluşturulmuş oldu. İsveç terör örgütlerine katılımı engellemek için yeni adımlar atıyor. Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin endişelerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırlar. Artık İsveç ve Finlandiya'nın tam üye olarak NATO'ya katılması lazım. Bu zor zamanlarda bunu tamamlamamız gerekiyor.

 

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