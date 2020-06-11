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Siyaset

Bakan Çavuşoğlu TÜSİAD’ın toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Kovid-19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika" konulu video konferans toplantısına katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 00:00:46 -
Bakan Çavuşoğlu TÜSİAD’ın toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Kovid-19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika" konulu video konferans toplantısına katıldı.


Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın sonrası dönemde ekonomimizin daha güçlü hale gelmesi için uluslararası alanda atılabilecek adımları değerlendirdik” ifadelerine yer verdi.

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