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Gündem Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ve Fransa dost ve müttefik olarak kalacak
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ve Fransa dost ve müttefik olarak kalacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız gazetesinde kaleme aldığı yazısında, Türkiye ve Fransa'nın dost ve müttefik iki ülke olduğunu ve böyle kalacaklarını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 22:05:00 - 2021-06-06 22:09:43
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ve Fransa dost ve müttefik olarak kalacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız L'Opinion gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin iki müttefik ülke için alışılmadık şekilde gerilimli süreçten geçtiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında mart ayında tesis edilen temasın, iki ülke arasındaki bağı güçlendirme fırsatı verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'e gerçekleştirdiği ziyaretin bu iradeyi yansıttığını kaydetti.

Çavuşoğlu, yakın zamanda birbirlerini karşı karşıya getiren bölgesel meselelere göz atıldığında, bugün birçok konuda giderek artan ortak görüşlerin ve çıkarların belirlendiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin, Suriye'de insani yardımların ulaşması ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme gerekliliği gibi çok sayıda önemli konularda aynı temel öncelikleri paylaştığını belirtti.

Suriye konusunda yakın zamanda Fransa ile samimi ve faydalı görüşmelerin yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Müttefiklerimizin DEAŞ ile mücadelede YPG/PKK'lı teröristleriyle iş birliği yapmalarına ilişkin görüş ayrılıklarımıza gelince, bu, ancak bu iş birliği kesin olarak sona erdiğinde aşılabilir. YPG/PKK'nın asıl amacının, DEAŞ'a karşı mücadele değil, Suriye'yi bölmenin ve NATO ile Avrupa'nın sınırında teröristler tarafından kontrol edilen bölge oluşturmanın olduğunu kimse inkar edemez. Müttefiklerimiz bu terör örgütünün ulusal güvenliğimiz için tehdit olduğunu ve bunun inkar edilemeyeceğini anlamalı."

Çavuşoğlu, "Türkiye ve Fransa dost ve müttefik iki ülke ve böyle kalacaklar. Samimiyetle bağlı olduğumuz bu dostluk ilişkisinin zedelenmemesi için yanlış anlaşılmalara mahal vermemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Haci

Hani Fransızlar hacliydi,gavurdu, dış güctü, üst akildi. Ne oldu şimdi. Böyle omurgasız siyaset olmaz.  
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Akin

Daha iki ay önce reisiniz Fransız mallarını boykot ediyordu nasıl bı dış politika
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