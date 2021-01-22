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Gündem Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg’le görüştü
Gündem

Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg’le görüştü

Avrupa Birliği (AB), NATO ve Belçika’dan muhataplarıyla görüşmeler yapmak üzere Belçika’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 15:40:00 -
Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg’le görüştü

Görüşme sonrası paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu “Afganistan’da ve Irak’ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantı sonrası yaptığı paylaşımda “İttifak içinde birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmeliyiz. Ülkemiz, İttifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan’da ve Irak’ta NATO Misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz” mesajı verdi.


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