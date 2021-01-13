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Siyaset Bakan Çavuşoğlu, Pakistan’da
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu, Pakistan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan’a gitti.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 00:52:00 -
Bakan Çavuşoğlu, Pakistan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret çerçevesinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “7. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey hazırlıkları ve Karaçi Başkonsolosluğumuzun yeni binasının açılışı için kardeş Pakistan'dayız” dedi. Bakan Çavuşoğlu’nun ziyaret kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Khan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile görüşmesi bekleniyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Çavuşoğlu’nun ziyareti hakkında yapılan açıklamada, “Pakistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkileri ortak inanç, kültür ve tarihe derinden bağlıdır. Olağanüstü karşılıklı güven ve saygı ile desteklenmektedir" dedi.

Üçlü toplantı yarın

Pakistan-Türkiye-Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının ikinci üçlü toplantısı, yarın İslamabad'da yapılacak. Toplantıda, küresel ve bölgesel meseleler ve tüm alanlarda daha iyi işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Üçlü toplantının ilki ise Kasım 2017'de Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de yapılmıştı.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki düzenli üst düzey görüşmeler kapsamında son 2,5 yılda üçüncü kez Pakistan’a ziyaret gerçekleştirdi.

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