Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in başkenti Oslo’da Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in başkenti Oslo’da Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in başkenti Oslo’da resmi temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.

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