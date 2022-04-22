Bakan Çavuşoğlu, Moritanyalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moritanya Dışişleri Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moritanya Dışişleri Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug ile Moritanya'nın başkenti Nuaşot'ta bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Latin Amerika yolunda Moritanya'nın başkenti Nuakşot’a uğradıklarını belirterek, "Görevine yeni başlayan Moritanya Dışişleri Bakanı Dr. Mohammed Salem Ould Merzoug'u tebrik ettik. Büyükelçiliklerimizin yeni binalarının inşası için 'Karşılıklı Arsa Tahsisi Protokolü'nü imzaladık." ifadelerini kullandı.