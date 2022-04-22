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Siyaset Bakan Çavuşoğlu, Moritanyalı mevkidaşı ile görüştü
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu, Moritanyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moritanya Dışişleri Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 21:22:00 -
Bakan Çavuşoğlu, Moritanyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moritanya Dışişleri Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug ile Moritanya'nın başkenti Nuaşot'ta bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Latin Amerika yolunda Moritanya'nın başkenti Nuakşot’a uğradıklarını belirterek, "Görevine yeni başlayan Moritanya Dışişleri Bakanı Dr. Mohammed Salem Ould Merzoug'u tebrik ettik. Büyükelçiliklerimizin yeni binalarının inşası için 'Karşılıklı Arsa Tahsisi Protokolü'nü imzaladık." ifadelerini kullandı.

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