Bakan Çavuşoğlu, Lavrov’la görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Bangkok’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ikili görüşmelerine devam ediyor. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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