0553 313 94 23

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’deki resmi temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:50
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’deki resmi temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.


Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığında yuvarlak masa toplantısına katılacak. Toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Meclis’te yer alan siyasi parti liderleri yer alacak. Çavuşoğlu, sonrasında KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak, ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu
    1. Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu
    2. Dikkat çeken Doğu Akdeniz çıkışı:..
    3. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI -..
    4. Vakti olmayanlara pratik aşure
    5. Sultangazi’de asker eğlencesinde havai..
    6. Çakar'dan Fatih Terim tepkisi!
    7. Gençler 30 saatlik "dijital maraton"da..
    8. Akhisar sokaklarında basketbol coşkusu..
    9. Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu
    10. Hizbullah İsrail’e ait İHA’yı düşürdü
    11. Fenerbahçe'de Isla ve Moses geri dönüyor
    12. CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü
    13. (Özel) Okullar açıldı trafik çilesi..
    14. Bursa’da önce gasp edip sonra bıçak..
    15. Bosch, kamera teknolojisinde pazar..
    16. Talas’ta Hayvancılığa Destek
    17. Endonezya'da orman yangınları günlük..
    18. Amerika'da Çin'in Doğu Türkistan'daki..
    19. Gram altın 277 lira seviyelerinde
    20. Huawei Watch GT 2'nin tanıtım tarihi..
    21. Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü..
    22. Meteoroloji'den kritik İstanbul uyarısı
    23. TİKA'dan Cibuti'de engellilere destek
    24. Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde..
    25. Hasankeyf’e turist akını
    26. 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında..
    27. 5 liralık çıra için 70 yıllık ağaçlara..
    28. Sigara kaçakçılarından kızaklı zula
    29. Sakarya’da okullar açıldı, trafik..
    30. Düzce’de 2 kilo 750 gram esrar ele..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi