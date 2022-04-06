  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşıyla görüştü
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 18:58:00 - 2022-04-06 19:00:07
Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

İki ülke ilişkileri ele alındı

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında ilk olarak Kanadalı mevkidaşım Melanie Joly’le görüştük. İlişkilerimizi ve Ukrayna‘daki son gelişmeleri değerlendirdik” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay