Bakan Çavuşoğlu: İsrail kırmızı çizgiyi geçerse...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İşgalci güç (İsrail) kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak) bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İşgalci güç (İsrail) kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak) bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortadoğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir" dedi.