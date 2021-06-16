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Gündem Bakan Çavuşoğlu duyurdu: 12 ülke katılacak
Gündem

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: 12 ülke katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "12 Devlet ve Hükümet Başkanı katılımını teyit etti. Diplomasi Antalya'da konuşulsun istiyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 10:22:00 - 2021-06-16 10:45:40
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: 12 ülke katılacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Antalya Diplomasi Forumu hakkında basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu; 12 Devlet ve Hükümet başkanının katılımını teyit ettiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Antalya Diplomasi Forumu hakkında basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları...

12 Devlet ve Hükümet Başkanı katılımını teyit etti.

Diplomasi Antalya'da konuşulsun istiyoruz. Antalya'mızı dünyada diplomasinin merkezlerinden biri olması için çaba sarfediyoruz.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi

Azerbaycan topraklarını geri aldı ve Azerbaycan topraklarına herkesin saygı duyması gerekiyor. Biz Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış zirvesi olmasını istiyoruz.

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