Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de kolları biz büküyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Türkiye olmadan veya Türkiye’ye rağmen Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Afganistan ve Irak gibi dosyalarda adım atılamıyorsa bu aktif dış politikanın sonucudur. Kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları da biz büküyoruz. Bundan emin olun." dedi.