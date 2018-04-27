Bakan Çavuşoğlu Brüksel'de mevkidaşlarıyla görüştü

Çavuşoğlu, NATO karargahında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos ​​Kotzias, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

İKİLİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede İttifakın gündemindeki konular ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de görüşmesi bekleniyor.