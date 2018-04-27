Bakan Çavuşoğlu Brüksel'de mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel’de Yunanistan, Norveç ve Macaristan'dan mevkidaşlarıyla görüştü.27 Nisan 2018 Cuma 15:48
Çavuşoğlu, NATO karargahında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
İKİLİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ
Görüşmede İttifakın gündemindeki konular ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de görüşmesi bekleniyor.
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