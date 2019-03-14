Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konulu 3. Brüksel Konferansı’na ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelmişti. Dünkü temasları kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos’la iki ülke ilişkilerini her alanda geliştirmeye yönelik görüş alışverişinde bulunan Çavuşoğlu, temaslarını bugün de sürdürdü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

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