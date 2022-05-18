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Siyaset Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 20:07:00 - 2022-05-18 20:43:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD temasları dahilinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York’ta temaslarına devam ediyor.

Guterres ile bir araya geldi

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

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