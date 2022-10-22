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Gündem Bakan Çavuşoğlu: Biz olmasaydık Libya...
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: Biz olmasaydık Libya...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin sayesinde Libya'nın Süriye olmaktan kurtulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 20:47:00 -
Bakan Çavuşoğlu: Biz olmasaydık Libya...

Bir dizi ziyaret ve incelemeler yapmak üzere Hatay’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay’da bulunan STK başkanları ile bir araya geldi. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, "Suriye’deki iç savaş 11 yıldır devam ediyor. Diğer ülkeler de bu duruma düşmesin diye canla başla çaba sarf ettik. Eğer biz olmasaydık Libya bugün bir Suriye olurdu. Eğer Trablus'ta yapılan saldırıyı biz püskürtmeseydik olurdu. Ama bugün Libya'yla deniz yetki alanları anlaşması imzalıyoruz. En son hidrokarbon anlaşması imzaladık ” dedi. İmzalanan antlaşmalardan dolayı birilerinin kudurduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, ”Sana ne? Ben istediğim ülkeyle anlaşma imzalarım. Libya hükümeti Malta'yla imzalayınca sorun yok. Bizimle imzalayınca bu hükümet anlaşma 'imzalayamaz' diyor. Yani bu ayrıcalık sadece Avrupa Birliği üyelerinin de mi var? Malta'nın kendisi bile şaşırdı bu tepkilere. Çünkü Malta dürüst ve adaletli tutum sergileyen bir ülke. Kendisi küçük, nüfusu küçük bir ada devlet ama ilkeli duruşuyla saygın bir ülke, onlar da şaşırdılar” diye konuştu.

Suriye'nin ülkemize yönelik bir terör yuvası haline gelmesine izin vermemelerinin gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Suriye’nin bölünmesine izin vermemiz gerekiyor. Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK’ya, YPG'ye, PYD'ye ülkeyi bölmesi için ayrılıkçı gündemini devam ettirmesi için verilen desteklerin de farkındayız ve buna da engel olmak için her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız. Nasıl kuzeyde, terör koridoru, kurmak isteyenler önce DAEŞ'li, sonra PKK bunlara darbe vurarak güvenlik koridorları kurduysak, Suriye'nin de bölünmesine izin veremeyiz” açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Bundan sonra da bu konularda bugüne kadar olduğu gibi ne gerekiyorsa da yapacağız. Bunu da siz Hataylı hemşerilerimizle paylaşmak isterim. Tabi Suriye meselesinin de siyasi şekilde çözülmesi yani siyasi çözüm burada hayati derecede önemli. BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde rejimle muhalefetin bir anayasa ve sonra bir seçim süreci dahil hepsini içeren bir yol haritası konusunda uzlaşması gerektiğini söylüyoruz. Bundan rahatsız olanlar da var. Başka bir çare var mı, onu söyleyin. Yani bu iç savaş 50 yıl sürsün mü? Suriye’nin milli bütünlüğü için ılımlı muhaliflerle Rejimin bir yol haritası üzerinde mutabakata varması gerekiyor, ancak Suriye’nin birliği beraberliği bu şekilde tesis edilebilir ve ülkemizde bulunan Suriyeleri güvenli bir şekilde gönderebiliriz"

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