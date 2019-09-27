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Bakan Çavuşoğlu: Başımızın çaresine bakarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu güvenli bölgeyle ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu oyalama devam ederse kendi başımızın çaresine bakarız" ifadelerini kullandı.

27 Eylül 2019 Cuma 19:39
Bakan Çavuşoğlu: Başımızın çaresine bakarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'ta açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Gelinen noktadan memnun değiliz. Amerikalılara bunu açıkça söyledik. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz." ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

''Kararlıyız adımlarımızı buna göre atacağız. Eğer oyalama devam ederse devam ederse başımızın çaresine bakarız. Gelinen noktadan memnun değiliz. Amerikalılara bunu açıkça söyledik. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz.''

'Kaşıkçı' açıklaması

''Bu cinayeti işleyenlerin cezalandırılması lazım. Suudi Arabistan'dan maalesef bu durum hakkında bir iş birliği görmedik. Henüz daha cevaplanmamış sorular var. Ceset nerede?, Yerel işbirlikçi kim? Bu aydınlanmamış soruların cevabını bilmek istiyoruz. Hak yerini bulması lazım. Bizim onlarla ikili ilişkilerimizde sorun yoktur. Bizim için bu mesele adalet ve hukuk meselesidir.''

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 19:39
  1. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • SimyagerSimyager29 dk önce
    Erken seçim istiyoruz. Çünkü artık biz başımızın çaresine bakamıyoruz. Arabamızda içtiğimiz sigaraya kadar karışmaya başladınız, buraya kadardı !
  • Tr.Tr.46 dk önce
    30 Eylüle 4 gün kaldı.Bakalım mumunuz ne zaman sönecek.

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