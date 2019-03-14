Bakan Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü.

Belçika’da düzenlenen Suriye konulu 3’üncü Brüksel Konferansı’na katılmak amacı ile başkent Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile bir araya geldi. Görüşme hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’a yeni seçilecek Genel Sekreter’in kendisi gibi üye ülkelere yapıcı bir tutumla yaklaşması gerektiğini; diyalog, kapsayıcılık ve hakkaniyeti kılavuz ilkeler olarak benimsemesini beklediğimizi ifade ettik" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.