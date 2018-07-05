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Bakan Canikli duyurdu: İhaleyi biz kazandık

Milli Savunma Bakanı Canikli, Türkiye'nin Pakistan'daki korvet ihalesini aldığını duyurdu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:43
Bakan Canikli duyurdu: İhaleyi biz kazandık

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Pakistan'daki korvet ihalesini Türkiye'nin kazanmasını böyle duyurdu: ''Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık. Ülkemiz, Bakanlığımız ve Türk savunma sanayisi için çok önemli bir gün. Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu.''

Ayrıntılar Geliyor...

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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