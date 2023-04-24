Bakan Bozdağ'dan tepki: Büyük bir iftira
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sözde ermeni soykırımını dile getirenleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı.
Bozdağ, sözde ermeni soykırımını dile getirenleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı.
Bakan Bozdağ mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türk milletinin ve hiçbir Türk Devletinin tarihinde soykırım yoktur. Sözde Ermeni soykırımı, ecdadımıza atılmış büyük bir iftiradır. Tarih de tarihi hakikatler de iftira ile değişmez ve değiştirilemez. Soykırım iftiralarını atanları, dillendirenleri, tekrarlayanları kınıyorum. Türk milletinin ve hiçbir Türk Devletinin tarihinde soykırım yoktur. Sözde Ermeni soykırımı, ecdadımıza atılmış büyük bir iftiradır. Tarih de tarihi hakikatler de iftira ile değişmez ve değiştirilemez. Soykırım iftiralarını atanları, dillendirenleri, tekrarlayanları kınıyorum."
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