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Bakan Bozdağ'dan Meral Akşener'e tepki: Bu çirkin saldırıyı istismar etmek...

Yeniakit Publisher
2023-03-31 16:36:00 -
Bakan Bozdağ'dan Meral Akşener'e tepki: Bu çirkin saldırıyı istismar etmek...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınadı.

Saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef göstererek,"Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1'inci ve 3'üncü kattan kurşunlanmıştır. Allah'tan başka kimseden korkuyorsam, Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey!" şeklinde tepki çeken ifadelere imza atmıştı.

Bakan Bozdağ bunun üzerine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır. Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir."

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Yorumlar

Mustafa

Ak parti ve reis kurulma nedeni sağır sultan tarafından bile bilinen bir parti ile niye muhatap olsun kadın hala kendini 1980 lerde sanıyor çok sular aktı gitti o köprülerin altından zaman torun gezdirmek zamanı mayıstan sonra başlarsın artık

son söz

Akşener, sen ne kadar ucuz bir siyasetçisin. Utanmıyormusun halkın oyuyla seçilen Reise iftira atmaya. Sen dürüst değilsin sen siyaseti bırak. Dedikoduculuğa başla.
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