Bakan Bozdağ'dan Meral Akşener'e tepki: Bu çirkin saldırıyı istismar etmek...

Saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef göstererek,"Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1'inci ve 3'üncü kattan kurşunlanmıştır. Allah'tan başka kimseden korkuyorsam, Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey!" şeklinde tepki çeken ifadelere imza atmıştı.

Bakan Bozdağ bunun üzerine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır. Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir."