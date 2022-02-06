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Siyaset Bakan Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenlere sert tepki!
Siyaset

Bakan Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenlere sert tepki!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içeren paylaşım yapanlara sert çıkarak, "Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 11:49:00 -
Bakan Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenlere sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapanlara Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan sert tepki geldi.

Bakan Bozdağ açıklamalarında; "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde;

Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir.

Husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir

Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir.

Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir.

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