Bakan Bozdağ'dan 6’lı masa eleştirisi: "Türkiye’ye eli, ayağı bağlı kukla bir cumhurbaşkanı vaat ediyorlar”

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilerin 6’lı masaya yönelik sorularını cevaplandırdı. 6’lı masadakilerin Türkiye’ye eli ayağı bağlı bir cumhurbaşkanı seçtirmeyi vaat ettiklerini söyleyen Bakan Bozdağ, “Şimdi baktığınızda altılı masadakiler diyorlar ki cumhurbaşkanı bizim rızamızı almadan iş yapmayacak. Halka diyorlar ki bize itaat edecek. Bizim rızamızı alarak iş yapacak. Bizim emir erimiz gibi hareket edecek. Anayasadaki yetki ve görevlerini bizim kullanmamıza izin verecek bir cumhurbaşkanı size vaat ediyoruz diyorlar. Eğer cumhurbaşkanı seçilir de bizim dediklerimize uymazsa yasamayla ya da seçimle cumhurbaşkanını tehdit etmeyi vaat ediyoruz diyorlar. Kriz çıkarmayı, kavga çıkarmayı, kaos çıkarmayı millete vaat ediyorlar. Türkiye'ye eli, ayağı bağlı bir cumhurbaşkanı seçtirmeyi vaat ediyorlar. Türkiye'de siyasi istikrarsız, istikrarsızlık vaat ediyorlar. Yani seçime giderken milletten bizim yöneteceğimiz bir cumhurbaşkanı seçin diyorlar. Yani yönetmeyi vaat ediyorlar. Türkiye'yi yönetecek dirayetli bir cumhurbaşkanı vaat etmiyorlar. Yönetebilecekleri bir cumhurbaşkanı vaat ediyorlar. İşin doğrusu altılı masadakilerin emir eri gibi onların talimatlarına uyacak iradesiz, kudretsiz, zayıf, eli ayağı bağlı kukla bir cumhurbaşkanı vaat ediyorlar. Ben aziz Türk milletinin eli ayağı, ağzı bağlı, altılı masadaki liderlerinin ağzının içine bakan onların karşısında esas duruşa geçen iradesiz, zayıf, kukla birini cumhurbaşkanı seçeceğine ihtimal vermiyorum. İnşallah aziz Türk milleti sandıkta bu kuklacıları da kuklalarının da hesabını görecektir” dedi.



Milletin dirayetli bir cumhurbaşkanı istediğini vurgulayan Bakan Bozdağ, “Hele Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir dünyaya meydan okuyan bu milletin menfaati için her şeyi göze alan böylesi dirayetli bir cumhurbaşkanı varken onun bunun kuklalığını kabul etmiş birine halkımızın ben itibar edeceklerine, izin vereceklerine ihtimal vermiyorum. Bırakın bir ülkeyi bir ticaret odası, bir dernek, bir vakıf, bir bakkal bile başkansız yönetilemiyor. Bunlar başkansız başsız bir yönetim vaat ediyorlar. Başsız bir yönetim olur mu? Başkansız bir yönetim olur mu? Şimdiden de kavga çıkarsa tehdit ediyorlar. Değil mi? Seçime gideriz. Elini ayağını bağlarız. Şöyle yaparız, böyle yaparız diye de konuşuyorlar. Allah bunlara fırsat vermesin. Yani Türkiye'nin kavgaya ihtiyacı yok. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. İstikrara ihtiyacı var ve istikamete ihtiyacı var. Bunlar Türkiye'nin huzurunu, istikametini, istikrarını bozmak istiyorlar. Türk milleti buna izin vermeyecektir. Altılı masanın hesabını sandıkta halkımız görecektir inşallah" şeklinde konuştu.