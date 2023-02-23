Bakan Bozdağ kararı açıkladı: İmza yetkisi olan herkes sorgulanacak! Deprem teknik nizama uygun mu...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın çarpıcı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Olayın yaşandığı günün hemen ardından Türkiye'ye ayağa kalktı ve bölgeye intikal ettik. Ben de herkes gibi yargı önüne çıkmasından yanayım. Zaten hukukumuz da bunu emrediyor. Savcılar ilk günden itibaren olaya el koydular. Resen soruşturmalar başlatıldı. Yoğun bir mesai içerisine girildi. Bölgede çok cumhuriyet savcısını görevlendirdik. 7 24 bölgede çalışmalarına devam ettiriyorlar.

TUTUKLANAN 171 KİŞİNDEN 78 TANESİ MÜTEAHHİT, 64'Ü YAPI SORUMLUSU

Deprem soruşturmaları aktif olarak yürütülüyor. Bugüne kadar 583 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 171 kişi tutuklama kararı verildi. 77 hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklanan 171 kişinden 78 tanesi müteahhit olduğunu görüyoruz. 64'ü ise yapı sorumlusu. Sorumluluğu ve imzası olan kim varsa bu soruşturmanın kapsamındadır. Yıkılan bir binada sorumluluğu olan kim varsa adalet terazisinde tartılacak ve yapılacak işlemler tereddütsüz yapılacaktır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Herkes milletin gözü önünde milletin yargısına hesap verecek. Kimin ne kadar sorumluluğu varsa herkes sorumluluğu kadar meshul tutulacak. Denetim yapıldıysa bu denetimler doğru mu yapılmış, beton kullanılıyorsa oranlar teknik nizama uygun mu aklımıza gelecek ne kadar soru var ise hepsi soruşturulacak.

DİYARBAKIR'DA 411 İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kolon kesme sadece eski binalarda değil, yeni yapılan binalarda da kolon kesilmişse yine aynı. Diyarbakır'da 411 insanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden insanlarımızın oturdukları binaların hepsinin altında işletmeler var dükkanlar var. Elbette bunu kesenler, buna izin verenler, denetim yetkisini kullanmayalar için yasal işlem yapılacak. İmarla ilgili suçlarda cezaların affı olmaması gibi anayasal anlamda bir düzenlemeyi tartışmakta elbette fayda vardır. Ben kendi adıma söylüyorum Anayasal bir değişiklikte fayda vardır.

Delillerin toplanması konusunda büyük bir itina ve titizlikle çalışılıyor. Savcılarımız bölgede görev yapıyor. Hep defin, hem kimliklendirme hem de adli tıp işlemlerine refakat etme, delil toplanması için. 1877 kişi Adalet Bakanlığı'ndan yardımcı personel çalıştı.

'İMAR AFFI ÇIKARILAMAZ' DÜZENLEMESİ

Şimdi bu konularda bizim meclislerime bakarsanız, her konuda muhalefet eden partilerin bu konuda nasıl birlikte hareket ettiklerini görme imkanı var. Belki Anayasal düzeyde böyle bir düzenleme yapıldığı takdirde kalıcı olabilir. 'İmar affı çıkarılamaz' düzenlemesini veya imarla ilgili suçlarda cezalar afficiyetine gidilemez bir düzenlemeyi tartışmakta elbette fayda var. Partiler bu konuda farklı eleştiriler yapsa bu konuda kolay bir araya gelebiliyor. Böyle bir değişiklikte fayda var. Yaşadığımız bu tecrübeler de bu konuların Türkiye'nin artık gündemine gelmemesi gerektiğini gösteriyor.

Her enkazda bilirkişiler inceleme yapılıyor. Bilirkişi incelemesi yapılmadan kaldırılan bir tek enkazımız yoktur. Bu zamana kadar 659 bilirkişi bölgede faaliyette bulunduğunu ifade etmek isteriz. Türkiye'nin 81 ilinden insanlar geldi. Bilirkişi incelemeleri Diyarbakır, Adana, Urfa ve Kilis'te tamamlandı. Şu ana kadar 6167 binada bilirkişi incelemesi tamamlandı.

Can kaybı ve yaralanmaların olmadığı hasarlı binalarda resen savcılıklar devreye girmiyor. Burada vatandaşlarımızın işlem başlatması gerekiyor.

Koordinatör bir başsavcılık yok, böyle bir ihtiyaç da yok. Her ilin başsavcısı bunu koordine edecektir. Her bölgenin ilgili mahkemeleri var. Yargılama sırasında hangi mahkemelerin yargılama yapacağı belli. Burada herhangi bir koordinatör başsavcılığa ihtiyaç yok. Koordinatör ihtiyaç yok ama bölgede görev yapan savcılarımızın pek çoğu depreme muhattap olduğu için yürütmek üzere Türkiye'nin pek çok yerinden savcıyı gönüllülük esası ile görevlendirdik. Yine ihtiyaca göre görevlendireceğiz.

ZAMAN AŞIMI TARTIŞMASI

İmar mevzuatımızın gözden geçirilmesinde fayda var Daha caydırıcı neler yapılabilir biz Adalet Bakanlığı olarak bunun üzerine çalışıyoruz. Zaman aşımı olayı da çok fazla tartışılıyor. Zaman aşımı fiilin olduğu andan itibaren başlıyor. Binaların eski olması, zaman aşımı olacağı anlamına gelmiyor çünkü başlangıç olarak depremin olduğu tarih alınıyor.

Taksirle işlenen suçlarla ilgili bir maddemiz var. Bilinçli taksirde 'kişi neticeyi istemiyor ancak, öngörüyor.'