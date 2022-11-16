Bakan Bozdağ beklenen müjdeyi verdi! Önümüzdeki hafta TBMM'de
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Anaya değişikliği teklifi hakkında sıcak gelişmeyi açıkladı. Bozdağ teklifin önümüzdeki hafta Meclis'te olacağını ifade etti.
Adalet Bakanı Bozdağ Anayasa değişikliği teklifi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ açıklamasında 'Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum.' ifadelerine yer verdi.
Bakan Bozdağ açıklamasına şu şekilde devam etti: Anayasa değişikliği teklifinin detayları belli oldu. Anayasanın 24. ve 42. maddelerinde 3 fıkra değişecek.