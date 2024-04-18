Bakan Bolat'tan jet yakıtı iftirasına cevap: Allah ıslah etsin

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptırımlar sonrası Türkiye'den İsrail'e uçak yakıtı satıldığı iftiralarına sert tepki gösterdi. Bakan Bolat, "Büyük bir yalan uydurdular. Sosyal medya gibi lağım çukurunda iftiralar oluyor. Türkiye İsrail'e jet yakıtı satmıyor. Yaptırımlarla amacımız İsrail'i ateşkese zorlamak ve yardım faaliyetlerinin açılması." dedi.

Devletimizin ilgili kurumları toplandı. İsrail'in ateşkese yanaşmaması BM'nin aldığı ateşkes kararı ve Gazze'ye yönelik tutumu karşısında Türkiye'nin yardımlarını engelleme çabaları üzerine yeni tedbirler aldık. İsrail'e ciddi maliyetler oluşturulan 1019 kalem üründe ihracata müsaade etmeme kararını aldık.

'DÜNYADA BÜYÜK SES GETİRDİ'

Bu dünyada büyük ses getirdi. Gazze'ye yardımın açılması ve İsrail'i sıkıştırmak ile dünyaya bir mesaj vermek istedik. Biz bu kararı alırken İsrail'e ambargo kararı alan tek ülke Türkiye.

54 ürün grubu tespit edilirken listede jet yakıtı uçak benzini başlığı görünce hemen aldığımız karar karşısında İsrail konusunu seçim öncesi oy istismarcısı yapan partilerin önemli bir aracı ellerinden alındı.

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BOLAT'TAN UÇAK YAKITI İDDİALARINA ÇOK SERT TEPKİ

Büyük bir yalan uydurdular. Sosyal medya gibi lağım çukurunda iftiralar oluyor. Türkiye İsrail'e jet yakıtı satmıyor. Ekim Kasım aylarında Antalya gibi turistik yerlerde uçaklarına yakıt aldılar. 800 bin İsrailli turist geldi bize. 25 bin dolarlık uçak yakıtı almışlar. Bir başka firma 25 bin dolarlık yakıt almış. Toplam 109 bin dolarlık yakıt alınmış. Acımasızca ve vicdansızca suçlamalar yaptılar.

'TOPLAMDA 109 BİN DOLARLIK YAKIT ALINMIŞ, VİCDANSIZCA SUÇLAMALAR YAPTILAR'

Türkiye İsrail'e jet yakıtı satmıyor. Ekim Kasım aylarında Antalya gibi turistik yerlerde uçaklarına yakıt aldılar. 800 bin İsrailli turist geldi bize. 25 bin dolarlık uçak yakıtı almışlar. Bir başka firma 25 bin dolarlık yakıt almış. Toplam 109 bin dolarlık yakıt alınmış. Acımasızca ve vicdansızca suçlamalar yaptılar. Israrla yalana devam ettiler. İftiranın ne demek olduğunu dini hassasiyeti olanlar iyi bilir. Allah ıslah etsin diyorum.

Bunlar turistik uçaklardır ve askeri uçak değildir. Ocak şubat Mart aylarında 910 dolarlık benzin verilmiş. Herhalde bir özel uçak. 40 kere bir yalanı söylersek herkes inanır mantığındalar. Bu ticaret özel şirketlerin ticareti.

'54 YAPTIRIM GRUBUNDA GELİŞMELERE GÖRE ARTIŞ OLABİLİR'

Açık söylüyorum Hamas'a terörist diyen kim? Ana muhalefet lideri. Hamas'ın çocukları ve torunu şehit oldu. Bir telefon açıp başsağlığı dilediler mi? Jet yakıtı yalanını çürüttükten sonra ne dediler, 9 nisan sabahı biz bilgisayar sistemini kapattık. Birkaç gün önce tescili yapılan varsa o gider. 9 Nisan'dan sonrakiler gidemez. 1019 kalem ürünün bölgeye gitmesine izin vermedik. 54 grubun gelişmelere göre artış olabilir. Amacımız İsrail'i ateşkese zorlamak ve yardım faaliyetlerinin açılması. Halkımız müsterih olsun. Hepimizin davası Filistin davasıdır. Filistinlilerin yanındayız. Filistinliler Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyorlar.

'NETANYAHU ERDOĞAN'I ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ'

Birazcık ar duyguları varsa bu iftiraları atanların halkımızdan özür dilemesi gerekir. İsrail 1948'de kuruldu. Tarihinde İsrail'e kim özür diletti? Netanyahu Mavi Marmara baskınıyla ilgili Erdoğan'ı arayıp resmen özür diledi. Ailelere yönelik tazminat ve Gazze'ye geçişi kolaylaştıran kararı aldırdı. Bunu hangi lider yapabildi.