Bakan Bolat ve Vali Gül’ü ağırladı! Fuzul Konya İl Tanıtım günlerinde yerini aldı!

Fuzul, 23-26 Kasım 2023 tarihleri arasında Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu ile Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından gerçekleştirilen Konya İl Tanıtım Günlerine katıldı. Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen etkinliğe Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi Vahdettin Özkan, KONSİFED ve KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik’in yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile pek çok davetli katıldı. Dört gün süren organizasyon, Konyalı iş, sanat ve siyaset dünyasını İstanbul’da bir araya getirdi.

Fuzul’ün standı, yoğun ilgi gördü

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı, İstanbul Valisi Davut Gül’ü ve Konya Valisi Konya Valisi Vahdettin Özkan’ı ağırlayan Fuzul’ün standı, büyük ilgi gördü. Bugüne kadar yüz binlerce insanın ev, araç ve çatılı iş yeri ihtiyacına finansman sağlayan Fuzul, standında ziyaretçilere Dayanışma Ekonomisi ile ilgili bilgi verdi.

“Konyamızın tanıtımına katkı sunacak etkinliklerde olmaya çalışıyoruz”

Konya Tanıtım Günlerinin sona ermesinin hemen akabinde etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “İstanbul’da hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığımı belirtmek isterim. Bu gibi organizasyonların, Konya’mızın tarihî ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra yerel ürün ve lezzetlerinin tanıtımı noktasında da önemli olduğu kanaatindeyim. Konya’mızın kültürünün İstanbul’a taşınmasına vesile olacak tüm etkinlikleri önemsiyor ve mutlaka yer almaya gayret ediyorum. Kültürel bağlarımızı gelecek kuşaklara taşımak adına da gayret gösterdiğimizi belirtmek isterim. Konya’mızın tanıtımı ya da gelişimine katkı sunacak her etkinlikte olmaya çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

“Konya’da 4 şubemiz var”

30 yılı aşkın bir süredir kişilere ev, araç ve çatılı iş yeri finansmanı sağlayan Fuzul’ün Konya’da dört şubesi olduğuna da dikkat çeken Akbal, sözlerine şu ifadelerle son verdi: “Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet veriyor ve 81 ilde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilmeleri noktasında onlara finansman sağlıyoruz. Konya’da Arena, Karatay, Meram ve Selçuklu olmak üzere dört şubemiz var. Hemşehrilerimiz, şubelerimizi ziyaret ederek kendi bütçelerine uygun ödeme koşulları ve taksit sayısıyla hangi şehirdeki şubede kayıt açtırdıkları fark etmeksizin Türkiye’nin dört bir yanında konut, araç ya da iş yeri alabilme imkânına sahip olabilirler.”