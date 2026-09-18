Bakan Bolat Roma'da Tajani ile görüştü: Ticarette hedef 40 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 18 Eylül'de Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya ile ikili ticaret hacmini 40 milyar dolarlık hedefe taşımak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bolat, görüşmede ikili ticari ve ekonomik ilişkileri, karşılıklı yatırımları ve üçüncü ülkelerde Türk ve İtalyan firmalarının iş birliği imkanlarını ele aldıklarını belirtti. Görüşmeyi “verimli” olarak niteleyen Bakan, “Kapsamlı ve derin Türkiye-İtalya ilişkilerini, uzay ve savunma teknolojileri, kritik ham maddeler, enerji, telekomünikasyon, ulaştırma ve altyapı gibi önemli iş birliği alanlarında daha da ileriye taşıyabilmek için atacağımız adımları istişare ettik” ifadesini kullandı.

Gümrük Birliği'nin genişletilmesi “kritik önemde”

Bolat'ın paylaşımına göre görüşmede AB'nin son dönem ticaret, sanayi ve rekabet politikaları da değerlendirildi. İtalya'nın, AB ülkeleri arasında Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı olarak Türkiye-AB ilişkileri bakımından taşıdığı önemi vurguladıklarını belirten Bolat, güçlü ikili ilişkilerin güçlü Türkiye-AB ilişkilerinin de temelini oluşturduğunu birlikte teyit ettiklerini aktardı. Bakan, “Gümrük Birliği'nin düzgün işleyişinin ve ekonomik entegrasyonumuzu kamu alımları, dijital ticaret, hizmetler gibi alanları kapsayarak genişletilmesinin kritik önemde olduğunu değerlendirdik” dedi.

Bolat, Tajani ile görüşmesinde AB'nin yeni sanayi politikaları ve “Made in EU” yaklaşımına ilişkin Türkiye'nin görüş ve beklentilerini de paylaştıklarını kaydetti. Karşılıklı son derece verimli bir görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Bakan şunları söyledi: “Türkiye'nin hem Gümrük Birliği ortağı ve aday ülke olarak hem de NATO müttefiki olarak Avrupa sanayi ve tedarik zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, özellikle otomotiv sektöründe yıllar içinde oluşan güçlü üretim ve tedarik ağlarının korunmasının hem Türkiye hem Avrupa'nın rekabet gücü açısından önem taşıdığını vurguladık.”

Ticaret hacmi 2026'nın ilk 8 ayında 19 milyar doları aştı

Bolat'ın verdiği bilgiye göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 30 milyar dolara yaklaştı; 40 milyar dolarlık hedefi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı belirledi. Bakan, bu hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek “2026 yılının ilk 8 ayında ticaret hacmimiz 19 milyar doların üzerine çıkmıştır” bilgisini paylaştı.

Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu ortak projelerle daha da geliştirmeye; hem Türkiye-AB ilişkilerine hem de Akdeniz başta olmak üzere bölgede ve dünyada istikrara katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.