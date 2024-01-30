Bakan Bolat: 'Mersin'in sanayi ve ticaret 2024 hedefleri için övgü dolu sözler! 100 milyar lira ödeyeceği rakam...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin’in Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Bolat, toplantıda şehrin ticaret ve sanayi potansiyelini ve hükümetin Mersin'e yaptığı 100 milyar TL'lik yatırımın etkilerini ele aldı.

Bu yatırımların, özellikle yeni hızlı tren hattı ve Çukurova Havalimanı projeleri ile Mersin'in geleceğine büyük katkılar sunacağını vurgulayan Bolat, ''Bölgenin lojistik ve ulaşım altyapısındaki bu iyileşmeler, şehrimizin ülkemiz ekonomisine katkısını daha da artıracak.'' dedi.

Bolat, ''Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatta kırdığımız rekorlarla ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağladığımız bir dönemde, Mersin'in sanayi ve ticaret alanındaki başarılarını önemli buluyoruz." ifadesini kullandı.

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