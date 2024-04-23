Bakan Bolat: Irak ile ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkarmaya kararlıyız

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al-Greyri ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ele alınan konular hakkında bilgi veren Bolat, “Görüşmemizde, hem ülkelerimiz arasındaki ticaretin teknik ve hukuki altyapısını güçlendirmek hem de özel sektörlerimiz arasında ticaret, lojistik, müteahhitlik, yatırımlar, enerji ve turizm başta olmak üzere tüm alanlarda köklü ortaklıklar kurmak için önemli kararlar aldık” değerlendirmesinde bulundu. Bolat, dün imzalanan anlaşmalar arasında yer alan “JETCO-Ortak Ekonomik ve Ticaret İşbirliği Mekanizması”nın bu kararların takibi için temel platform görevi göreceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “2023 yılı itibarıyla 20 milyar dolarlık ticaret hacmimiz ve müteahhitlerimizin bugüne dek üstlendiği 34.6 milyar dolarlık 1101 projeyle ülkemizin en önemli ticaret ortaklarından birisi olan Irak ile ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkarmaya kararlıyız.”