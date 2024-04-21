  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li isimden skandal sözler: İsrail'in yanında durmak İncil'deki bir öğüttür

Müslümanların kalbi İstanbul’da attı! Tarihi Hamas zirvesini kim nasıl gördü

AK Partili yeni başkan, 'belediyenin çok borcu var' diyerek makam aracını satışa çıkardı! "Yedek anahtarını eski başkana sormak lazım"

Denizli’de feci motosiklet kazası: Ölü bedeni 27 metre uzaklıkta bulundu!

DEM Parti'nin İsrail hayranlığı bir kez daha ortaya çıktı

'Türkiye bir doktor kaybetti, İngiltere bir doktor kazandı' diyerek ülkesini terk edenlerin hazin sonu "İngiltere'de doktor maaşları çok düşük"

CHP’de Hısım akraba belediyeciliği tam gaz! 'Ben CHP'lileri işe almayacağım da MHP'lileri mi alacağım' dönemi geri geldi

İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

Terörist kadınların anısına dikilen heykel Kayyım tarafından yıkılmıştı O heykel tekrar dikildi! Daha ne kadar sessiz kalınacak?

Dev operasyon! 194 gözaltı var
Ekonomi Bakan Bolat: Hedefimiz 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmak
Ekonomi

Bakan Bolat: Hedefimiz 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmak

Yeniakit Publisher
2024-04-21 14:02:00 -
Bakan Bolat: Hedefimiz 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmet ihracatında yıl sonu hedefi olan 110 milyar dolara ulaşmayı, bu vesileyle cari açığın kapatılmasına önemli katkı sağlamayı öngördüklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya’da iş dünyasından kişilerin katılımıyla Hizmet İhracatı Strateji Konferansı’nı düzenlediklerini belirtti. Hizmet ihracatının son yıllarda küresel anlamda hızlı büyüme kaydettiğini ve ürettiği ekonomik değer bakımından ülke ekonomilerinde hayati yer tuttuğunu ifade eden Bolat, dünya ticaretinde yeri artan sektörün, küresel hasılanın üçte ikisini ve istihdamın yüzde 50’sini oluşturduğuna dikkati çekti.

Başarılar devam edecek

Bolat, Türkiye’yi ileriye taşımak için var güçleriyle çalıştıklarına işaret ederek şunları kaydetti: “2024 yılında da aynı başarıları devam ettirmek niyetindeyiz. Bu ivmeyle yıl sonu hedefimiz olan 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmayı, bu vesileyle cari açığın kapatılmasına yine önemli katkı sağlamayı düşünüyoruz. Bu hedefe ulaşma yolculuğumuzda daima bizlerle olan Hizmet İhracatçıları Birliğimize (HİB) ve HİB Yönetim Kurulu Başkanı’mız Sayın Şekib Avdagiç’e teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemiz ekonomisini dünyanın en büyük ekonomilerinden biri yapmak ve vatandaşlarımızın refahını artırmak için Ticaret Bakanlığı olarak üzerimize düşen sorumluluğu her alanda layıkıyla taşımaya devam edeceğiz.”

Hizmet İhracatçılar Birliği Başkanı Şekib Avdagiç ise Birlik’in, 6 yıl önce 644 üyeyle kurulduğunu, bugün ise 5 bin üyeyi aştıklarını belirtti. Avdagiç, hizmet ihracatçılarının 18.2 milyon çalışan ile toplam istihdamın yüzde 57.7’sini, toplam GSYH’nin ise yüzde 56’sını tek başına karşıladığını ifade ederek Türkiye’nin ve hizmet ihracatının markalaşmasını, Türkiye’nin yumuşak gücü olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Sadece istihdama değil, cari açığa da pozitif katkı

Hizmet sektörünün sadece toplam istihdama pozitif etki etmediğini aynı zamanda kadın istihdamı hususunda da pozitif ayrımcılık yaptığını belirten Avdagiç, “Son 10 yılda sektördeki kadın istihdamı yüzde 28.8’den yüzde 35.71’e yükseldi. Son 10 yılda ilave istihdam edilen çalışan sayısı ise 5 milyon oldu” ifadelerini kullandı.

Dünya genelindeki geçen yıl hizmet ihracatının yüzde 8 büyüdüğünü Türkiye’nin hizmet ihracatının ise yüzde 12.3 arttığını dile getiren Avdagiç, hizmet ihracatçılarının 52 milyar dolar cari fazla ile sadece istihdama değil, cari açığa da pozitif katkı yaptığını kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de ihracat yapan 27 sektörün tamamında 2024-2028 dönemi hedefleri özelinde istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini belirterek hizmet sektörlerinin en çok öneri ileten sektörler arasında yer aldığını ifade etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23