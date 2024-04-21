Bakan Bolat: Hedefimiz 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya’da iş dünyasından kişilerin katılımıyla Hizmet İhracatı Strateji Konferansı’nı düzenlediklerini belirtti. Hizmet ihracatının son yıllarda küresel anlamda hızlı büyüme kaydettiğini ve ürettiği ekonomik değer bakımından ülke ekonomilerinde hayati yer tuttuğunu ifade eden Bolat, dünya ticaretinde yeri artan sektörün, küresel hasılanın üçte ikisini ve istihdamın yüzde 50’sini oluşturduğuna dikkati çekti.

Başarılar devam edecek

Bolat, Türkiye’yi ileriye taşımak için var güçleriyle çalıştıklarına işaret ederek şunları kaydetti: “2024 yılında da aynı başarıları devam ettirmek niyetindeyiz. Bu ivmeyle yıl sonu hedefimiz olan 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmayı, bu vesileyle cari açığın kapatılmasına yine önemli katkı sağlamayı düşünüyoruz. Bu hedefe ulaşma yolculuğumuzda daima bizlerle olan Hizmet İhracatçıları Birliğimize (HİB) ve HİB Yönetim Kurulu Başkanı’mız Sayın Şekib Avdagiç’e teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemiz ekonomisini dünyanın en büyük ekonomilerinden biri yapmak ve vatandaşlarımızın refahını artırmak için Ticaret Bakanlığı olarak üzerimize düşen sorumluluğu her alanda layıkıyla taşımaya devam edeceğiz.”

Hizmet İhracatçılar Birliği Başkanı Şekib Avdagiç ise Birlik’in, 6 yıl önce 644 üyeyle kurulduğunu, bugün ise 5 bin üyeyi aştıklarını belirtti. Avdagiç, hizmet ihracatçılarının 18.2 milyon çalışan ile toplam istihdamın yüzde 57.7’sini, toplam GSYH’nin ise yüzde 56’sını tek başına karşıladığını ifade ederek Türkiye’nin ve hizmet ihracatının markalaşmasını, Türkiye’nin yumuşak gücü olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Sadece istihdama değil, cari açığa da pozitif katkı

Hizmet sektörünün sadece toplam istihdama pozitif etki etmediğini aynı zamanda kadın istihdamı hususunda da pozitif ayrımcılık yaptığını belirten Avdagiç, “Son 10 yılda sektördeki kadın istihdamı yüzde 28.8’den yüzde 35.71’e yükseldi. Son 10 yılda ilave istihdam edilen çalışan sayısı ise 5 milyon oldu” ifadelerini kullandı.

Dünya genelindeki geçen yıl hizmet ihracatının yüzde 8 büyüdüğünü Türkiye’nin hizmet ihracatının ise yüzde 12.3 arttığını dile getiren Avdagiç, hizmet ihracatçılarının 52 milyar dolar cari fazla ile sadece istihdama değil, cari açığa da pozitif katkı yaptığını kaydetti.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de ihracat yapan 27 sektörün tamamında 2024-2028 dönemi hedefleri özelinde istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini belirterek hizmet sektörlerinin en çok öneri ileten sektörler arasında yer aldığını ifade etti.