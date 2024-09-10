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Ekonomi Bakan Bolat duyurdu! Türkiye’nin yükselmesi Ağustos’ta da devam etti
Ekonomi

Bakan Bolat duyurdu! Türkiye’nin yükselmesi Ağustos’ta da devam etti

Yeniakit Publisher
2024-09-10 09:19:00 -
Bakan Bolat duyurdu! Türkiye’nin yükselmesi Ağustos’ta da devam etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin 8 ay üst üste eşik değerin üzerinde olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Endeks, ağustos ayında 51,3'e yükseldi. Hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve iş dünyamız ile birlikte attığımız adımlar sayesinde ihracat iklimimiz güçlenmeye devam ediyor. Ana ihracat pazarlarındaki ekonomik faaliyetlerini güçlendirerek sürdüren imalatçılarımıza, tarımcılarımıza, ihracatçılarımıza, hizmetler tedarikçilerimize, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz tam olacaktır. İhracatımızda yaşanan artış ve ortaya koyduğumuz hedefler, Türkiye'nin küresel alandaki hedefleriyle de uyumlu şekilde güçlenerek sürmektedir. Bu vesileyle tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum."

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