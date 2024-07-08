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Gündem Bakan Bolat: Afganlar giderse hayvancılık biter
Gündem

Bakan Bolat: Afganlar giderse hayvancılık biter

Yeniakit Publisher
2024-07-08 05:46:00 -
Bakan Bolat: Afganlar giderse hayvancılık biter

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’deki Afgan kaçakların gitmelerinin hayvancılığı bitireceğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’deki Afgan kaçakların gitmelerinin hayvancılığı bitireceğini ifade etti.

Türkiye’de iktidarın sığınmacı politikalarına yönelik tepkiler büyürken, skandal bir açıklama da Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan geldi. Bolat, Türkiye’deki Afganların gitmeleri durumunda hayvancılığın biteceğini savundu.

 

Bolat, Sabah’a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz."
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