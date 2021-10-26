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Ekonomi Bakan bizzat duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ekonomi

Bakan bizzat duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 25 Ekim Pazartesi günü, rüzgar enerji santrallerinin (RES) tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 21:43:00 - 2021-10-26 22:22:56
Bakan bizzat duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırıldı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artarken Türkiye yeni bir rekora imza attı.

"Tüm zamanların rekorunu kırdı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, 25 Ekim Pazartesi günü, rüzgar enerji santrallerinin tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı.

Paylaşımında, sonbahar rüzgarlarının RES'lere rekor getirdiğini vurgulayan Bakan Dönmez, "25 Ekim Pazartesi günü 174.723 MWh’la rüzgardan tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu kırdık" dedi.

"En yüksek paya ulaştı"

Bakan ayrıca, aynı gün rüzgardan günlük elektrik üretim oranının yüzde 20,2'ye ve yenilenebilir enerji içerisinde en yüksek paya ulaştığını da vurguladı.

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