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Ekonomi Bakan Bilgin'den flaş 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
Ekonomi

Bakan Bilgin'den flaş 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, binlerce vatandaşın merak ettiği 3600 ek gösterge ve EYT meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 11:57:00 - 2022-05-13 12:43:23
Bakan Bilgin'den flaş 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündemde yer alan 3600 ek gösterge, sözleşmeli meselesi, EYT ve enflasyon farkına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Emeklilerle ilgili çalışmalarımız var"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var." dedi.

3600 ek gösterge ve EYT

Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde." ifadelerini kullandı.

 

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