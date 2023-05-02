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Gündem Bakan Bilgin'den dikkat çeken öneri: Mesai 6 saat olsun
Gündem

Bakan Bilgin'den dikkat çeken öneri: Mesai 6 saat olsun

Yeniakit Publisher
2023-05-02 09:43:00 -
Bakan Bilgin'den dikkat çeken öneri: Mesai 6 saat olsun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde dikkat çeken bir mesaj verdi. Bilgin, haftalık 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtirken, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gelişen yeni iş ortamları nedeniyle günlük mesai saatlerinin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Haftalık 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gerektiğini belirten Bilgin, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemek zorundayız" dedi.

Bilgin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız."

İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildiğini belirten Bilgin, "5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın birçok yerinde, bu çalışmalar yapılıyor. 1 Mayıs'ta bunları düşünerek çalışma ilişkileri üzerinde tartışmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ysr

Ben bir memur olarak rica ediyorum çalışma saatlerini 1 saate indirin verdiginiz maasida 10 kat arttırın . Nede olsa sizin cebinizden çıkmıyor. Vatandaşın tüccarın zanaatkarin cebinden çıkıyor. İngiltere yaptı diye siz niye yapıyorsunuz anlamıyorum. Bunun neresi mantıklı 1 Mayıs tatil diye mağdur olan vatandaşlar var. Şimdi tüm ülkeyi mağdur edeceksiniz . Bir memur olarak ben bunu istemiyorum . Vatandaşa bu zulmü reva görmeyin.

Vedat

Yok ya bakan çalışmayalım hiç ya...
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