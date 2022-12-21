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Ekonomi Bakan Bilgin'den asgari ücret paylaşımı
Ekonomi

Bakan Bilgin'den asgari ücret paylaşımı

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı sonrası açıklanacak olan asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 21:42:00 -
Bakan Bilgin'den asgari ücret paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yarın açıklanması beklenen 2023 asgari ücret zammı öncesi sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

Bakan Bilgin "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında" vurgusu yapılan videoya ilişkin "Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz… Sıradaki Dosya: Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!" notunu düştü.

Videoda şu ifadelere yer verildi:

Alın terinizi, emeğinizi kutsal bildik. Kadınıyla, erkeğiyle, el birliğiyle, yüreğiyle siz üretin biz enflasyonla mücadele ederiz. Sıradaki dosya asgari ücrete azami fedakarlık. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan verdikleri sözleri birer birer yerine getirmeyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Son dönemde ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok beklentiyi gündemden çıkardık. Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp, onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda Meclis’e bir anayasa değişikliği teklifi sunduk. CHP’nin gündeme getirdiği başörtüsüyle ilgili teklifi 'Türkiye bu temel hak konusunda bir daha benzer tartışmaların içerisine düşmesin' diye anayasa hükmü haline dönüştürdük. Ayrıca bu teklife aile yapımızı, küresel sapkın akımların saldırılarından korumaya yönelik bir madde de ekledik. Küçük yaşta evlendirildiği iddia edilen bir evladımızın trajedisi üzerinden milletimizin inancına saldıranların aile kurumunun korunması hususundaki samimiyetini bu vesileyle tartma imkanı bulacağız" dedi.

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